В Джерси-Сити произошла стрельба в магазине, есть жертвы

В городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) произошла стрельба, в результате которой погиб офицер полиции и еще как минимум трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам мэра города Стивена Фулопа, второй офицер и еще двое человек получили ранения. Стрельба велась не менее часа в районе города Гринвилл, который находится через реку Гудзон от Нью-Йорка.

Местные СМИ сообщают, что количество жертв возросло до шести.

Повод для инцидента еще не установлен. Власти говорят, что не верят, что это был теракт.

Местные СМИ сообщают, что стрельба началась в магазине, в котором забаррикадировались двое подозреваемых.

Напомним, число погибших во время стрельбы в Чехии 10 декабря возросло до шести. Злоумышленник стрелял по больнице.

РБК-Украина писало, что в пятницу утром, 6 декабря, на