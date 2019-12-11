В Джерси-Сити произошла стрельба в магазине, есть жертвы

Погибли четыре человека
В городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) произошла стрельба, в результате которой погиб офицер полиции и еще как минимум трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам мэра города Стивена Фулопа, второй офицер и еще двое человек получили ранения. Стрельба велась не менее часа в районе города Гринвилл, который находится через реку Гудзон от Нью-Йорка.
Местные СМИ сообщают, что количество жертв возросло до шести.
Повод для инцидента еще не установлен. Власти говорят, что не верят, что это был теракт.
Местные СМИ сообщают, что стрельба началась в магазине, в котором забаррикадировались двое подозреваемых.
Напомним, число погибших во время стрельбы в Чехии 10 декабря возросло до шести. Злоумышленник стрелял по больнице.
РБК-Украина писало, что в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения.