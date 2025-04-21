"Дженоа" Маліновського не зіграє сьогодні через смерть Папи Римського: відома нова дата матчу

У понеділок, 21 квітня в елітній лізі чемпіонату Італії мали відбутися чотири заключні зустрічі 33-го туру. Старт усіх був запланований на 19:30 за київським часом.

На поєдинки мали вийти:

"Дженоа" – "Лаціо"

"Парма" – "Ювентус"

"Кальярі" – "Фіорентина"

"Торіно" – "Удінезе"

Також на цей день були заплановані 10 матчів Серії В й три – молодіжного чемпіонату. Усі вони відмінені на знак жалоби через смерть Папи Римського Франциска.

Перенесені поєдинки Серії А відбудуться в середу, 23 квітня та розпочнуться о 19:30 за Києвом.

Серед чотирьох відмінених матчів елітної ліги, один – за участі клубу українця Руслана Маліновського. "Дженоа" мала на своєму полі прийняти римський "Лаціо". Український півзахисник не зміг би взяти в ньому участь через пошкодження на тренуванні, яке він отримав перед грою минулого туру з "Вероною". Про це напередодні повідомив головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра.

Після 32-х матчів команда з Генуї посідає в Серії А 12-те місце. Маліновський через травми пропустив більшу частину сезону: він зіграв лише в 9-ти поєдинках чемпіонату, в яких відзначився двома результативними передачами.