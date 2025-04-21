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"Дженоа" Маліновського не зіграє сьогодні через смерть Папи Римського: відома нова дата матчу

Генуя, Понеділок 21 квітня 2025 17:48
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"Дженоа" Маліновського не зіграє сьогодні через смерть Папи Римського: відома нова дата матчу Фото: Матчі чемпіонату Італії 21 квітня не відбудуться (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Андрій Костенко

Матчі чемпіонату Італії з футболу в усіх дивізіонах, які мали бути зіграні 21 квітня, перенесені через смерть понтифіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х Серії А.

У понеділок, 21 квітня в елітній лізі чемпіонату Італії мали відбутися чотири заключні зустрічі 33-го туру. Старт усіх був запланований на 19:30 за київським часом.

На поєдинки мали вийти:

  • "Дженоа" – "Лаціо"
  • "Парма" – "Ювентус"
  • "Кальярі" – "Фіорентина"
  • "Торіно" – "Удінезе"

Також на цей день були заплановані 10 матчів Серії В й три – молодіжного чемпіонату. Усі вони відмінені на знак жалоби через смерть Папи Римського Франциска.

Перенесені поєдинки Серії А відбудуться в середу, 23 квітня та розпочнуться о 19:30 за Києвом.

Серед чотирьох відмінених матчів елітної ліги, один – за участі клубу українця Руслана Маліновського. "Дженоа" мала на своєму полі прийняти римський "Лаціо". Український півзахисник не зміг би взяти в ньому участь через пошкодження на тренуванні, яке він отримав перед грою минулого туру з "Вероною". Про це напередодні повідомив головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра.

Після 32-х матчів команда з Генуї посідає в Серії А 12-те місце. Маліновський через травми пропустив більшу частину сезону: він зіграв лише в 9-ти поєдинках чемпіонату, в яких відзначився двома результативними передачами.

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