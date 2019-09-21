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Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 21:49
Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде
Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде (фото: facebook.com/thejenniferanistonpage)

Дженнифер Энистон призналась, что ради съемок она пошла на большие жертвы

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон перед началом карьеры в Голливуде была вынуждена сбросить более 13 килограммов. Об этом она рассказала в книге Соула Аустерлица "Поколение друзей: взгляд инсайдера на сериал, который ознаменовал целую телевизионную эру" в честь 25-й годовщины выхода на экраны сериала "Друзья", пишет The Daily Mail.

Посоветовал сбросить лишние килограммы актрисе ее агент.

Она должна сбросить 13,5 кг, если хотела остаться в Голливуде. Лос-Анджелес был жестоким местом для актрисы.

"Здесь не просто было быть женщиной, и агент Дженнифер Энистон был с ней откровенным", — говорится книге.

Аустерлиц пишет, что проблем с лишним весом Энистон не испытывала, но так как считается, что камера прибавляет около пяти килограммов, ей пришлось сесть на диету.

Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде

Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде (фото: facebook.com/thejenniferanistonpage)

В интервью изданию The Rolling Stone, которое вышло в 1996 году, актриса рассказывала о том, что испытывает на себе давление из-за необходимости быть слишком стройной.

"Мой агент был со мной откровенен. Это было лучшее, что он для меня сделал. Гадкая особенность Голливуда в том, что я не получала много работы за то, что весила много", — говорила Энистон в разговоре с журналистами.

Но, по признанию звезды сериала "Друзья", в конце концов следить за своим питанием было неплохой идеей, ведь до этого основу ее рациона составляла картошка-фри и молочные шейки.

Напомним, что ранее принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья".

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Новости Украины Голливудактрисадженнифер энистон
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