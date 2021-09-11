Джелялова обвинили в совершении диверсии, а Рада запретила сексизм в рекламе: новости за 10 сентября

Заместителя главы Меджлиса Нариману Джелялову обвинили в совершении диверсии, Верховная рада запретила сексизм в рекламе, спикер Дмитрий Разумков во второй раз заболел коронавирусом. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 10 сентября - в материале РБК-Украина.

Оккупанты в Крыму обвинили Джелялова в совершении диверсии. Ему грозит 15 лет

Оккупанты предъявили обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову в совершении диверсии. Ранее его подозревали в "пособничестве". Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", - отмечает Полозов. По словам адвоката, Джелялов отказался давать показания во время допроса.

Рада запретила сексизм в рекламе

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. Только в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн гривен миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Разумков во второй раз заболел коронавирусом. Будет работать дистанционно

У Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре. Председатель ВР продолжит свою работу дистанционно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - отметил Разумков.

Россия готова к восстановлению отношений с Украиной, - Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность. "Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

В то же время председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал условие начала полномасштабной войны с Украиной. Он заявил, что такое возможно только в случае провокации со стороны Киева.

В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: где именно

На украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Они заработали в пяти городах и одной области.

Так, приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработали на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.

Погода на выходных принесет в Украину тотальное солнце и всеобъемлющее тепло

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 сентября, порадует теплом и солнцем, а также отсутствием осадков. Идиллию "бабьего лета" уже в начале следующей недели подмочат грозовые дожди в ряде регионов, но в целом температура воздуха останется комфортной.

Также эксперт предупредила, что уже через неделю ситуация с погодой может кардинально измениться - значительно похолодает и затянут "противные осенние дожди".