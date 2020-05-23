Джамала умилила трогательным фото с сыночком и обратилась за советом

Джамала на последних месяцах беременности всерьез задумалась о том, как объяснить двухлетнему сыну, что скоро у него появится братик или сестричка. Известная певица, которая недавно размышляла о жизни после карантина, снова обратилась к армии своих поклонников за советом.

36-летняя артистка опубликовала в Instagram трогательные снимки с сынишкой Эмиром-Рахманом. Джамала для семейной фотосессии дома облачилась в стильный черный наряд, а на малыше была яркая оранжевая легкая кофточка и синие штанишки и носочки с белым узором.

"Эмиру только 2 года, и он просто заинтересованно смотрит на мой живот. А когда я говорю, что там его ждет друг/подруга, он говорит: "открой!" Все логично! Дети в его возрасте верят в то, что можно увидеть и потрогать", - отметила певица.

Также Джамала призналась, что слышала о такой традиции или приеме, когда старшему ребенку родители дарят подарки от новорожденного - это воспринимается как знак дружбы. И это только один из многих вариантов.

Поэтому артистка попросила поклонников поделиться собственным опытом.

"Родители, а как вы объясняли старшим детям, что у них скоро появится братик или сестричка? И как ребенок реагировал? Что вы говорили/делали, чтоб не возникало ревности?" - спрашивает Джа.

Джамала с сыном (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фаны живо отреагировали на вопрос Джамалы и засыпали ее советами - лайфхаками, как можно поступать в таком случае.

У нас разница между старшими 3.10, между младшими 3.5. Очень ждали, гладили живот, слушали, приносили игрушки и разговаривали с братом и сестрой. Но по 10 раз в день спрашивали - ну когда будет вылезать, хотим поиграть. Подарки от младших не дарили, наоборот - старшие сами несли подарки!

Старший брат всегда младшему рад. Ну, а если будет сестра, она за ним будет под защитой всегда... Когда дети любимы, они не ревнивы...

У моих дочерей три года разница. Старшая дочь все просила купить ей большую куклу Катю, и я объяснила ей, что скоро купим и ей будет очень с ней весело, так мы и ждали этой покупки, пока она не сбылась! С первых дней она считала ее такой своей, купать помогала, пеленки принести тд. Все проходило в игре для моей старшей доченьки, которая вырабатывала в ней любовь, ответственность, внимание! Сейчас они взрослые, но их отношениям можно только радоваться и удивляться, как они близки и любимы друг-другом!

Старшей было 5. У меня был ужасный токсикоз, я так и говорила, что я беременна. Что во мне растет новый человек. И что она родится очень маленькой, будет нуждаться в помощи. Часто показывала ей фото ее же в таком возрасте, рассказывала, что она умела, что хотела в таком возрасте. Но она у меня "маленький философ" была.

Моему сыну было 2 года, когда родилась дочь. Я тоже объясняла, но ребенок еще не очень это воспринимал. Мы тоже купили подарок - машинку от сестренки, которую прям в роддоме дали сыну. Очень переживала, что у него будет стресс от появления второго ребенка, повлекшей все внимание мамы от него. Бывало всякое, иногда говорил - зачем я ее родила. Годами работаю над тем, чтобы у них были хорошие дружеские отношения. Пускать на самотек считаю неправильным. Одни дети сразу подружатся, а некоторым надо помочь. Особенно, когда дети очень разные по темпераменту. Успехов вам!

У моих разница 3 года. Супер! Никакой ревности не было, очень ждал сын сестричку, всегда громко кричал в живот - мол, иначе не услышит! Разница маленькая, потому у нас очень природно дочка появилась, старший и не понял разницы, как всегда, с нами была!

Привезли из роддома с подарком. Старший знал, что у него будет сестра, с которой они будут дружить, старшему еще 2-х даже не было, когда родилась младшая. Так вот, привезли подарок и сестру, а он распаковал подарок и начал будить сестру, которая пришла еще в автокресле, мол "давай вставай, пошли играть, тебя же для того привезли"!

Мы дарили подарок. Очень хорошую детскую книгу! Дочери тогда было 3 года и она очень обрадовалась, что брат пришел к ней "не с пустыми руками"!

Фото: скрин комментариев instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы писали о том, что Джамала в День вышиванки 21 мая решила показать свою внушительную коллекцию нарядов в национальном стиле.

Также недавно беременная Джамала провела эксперимент и внезапно сменила цвет волос.