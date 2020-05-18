Джамала поделилась очень личной историей: трагедия в моей семье

Джамала сообщила о трагедии в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала поделилась грустной историей в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Джамала в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа поделилась трагической историей, которая произошла в ее семье 18 мая 1944 года. О личной семейной истории украинская певица, которая сейчас беременна вторым ребенком, написала на своей странице в Instagram.

"Утром 18 мая мою прабабушку Назилхан с пятью маленьким детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. В то время, когда она ждала мужа с войны. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Маленький ребенок, дочка, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери", - написала украинская звезда.

По словам Джамалы, с прабабушкой у нее были теплые и хорошие отношения, а эту историю Назилхан рассказывала с горечью не один раз.

Семья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Много людей погибло, пропали без вести, не родились ... переписана и потеряна настоящая история, уничтожена архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Меньшее, что мы все можем сделать - помнить", - подчеркнула певица.

Также Джамала рассказала, что у них с отцом была традиция. Каждый год, 18 мая они ездили в Симферополь, чтобы увидеться с родными и близкими, а также почтить память жертв репрессий.

Напомним, 11 мая 1944 года, вскоре после полного освобождения Крыма от нацистской оккупации, И. В. Сталин подписал Постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-5859 от 11 мая 1944 о выселении всех крымских татар с территории Крыма.

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Автор: Мария Соловей