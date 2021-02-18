В Джакарте ввели штраф за отказ от COVID-вакцинации

Власти Джакарты решили ввести штрафы за отказ граждан вакцинироваться от коронавируса. Сумма штрафа составляет пять миллионов рупий (около 357 долларов).

Штрафовать будут тех, кто уже может вакцинироваться, но по каким-либо причинам отказывается от этого. Такое решение связано с тем, что от этого зависит безопасность всего населения

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия обратил внимание на то, штрафы заставят людей соблюдать существующие предписания. Решение наказывать людей финансовым способом не направлено на сбор денег.