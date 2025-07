Дюбуа запізнився на бій з Усиком через вечірку і погрожував зірвати поєдинок, - ЗМІ

Поєдинок, у якому Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді, повернувши собі пояс IBF, відбувся на знаменитій арені "Вемблі".

За інформацією інсайдерів, українець прибув на бій вчасно, тоді як його суперник з'явився аж на 45 хвилин пізніше.

Це означало, що у британця залишалося менше ніж дві години до виходу на ринг, що є вкрай мало для належної підготовки та розминки.

Команда Дюбуа офіційно не коментувала причин запізнення, однак співведучий спортивної програми talkSPORT Breakfast Саймон Джордан стверджує, що виною всьому стала вечірка, яку влаштував батько боксера.

Вечірка відбулася у день бою прямо у помешканні Даніеля Дюбуа. На неї було запрошено від 50 до 70 осіб.

За словами Джордана, Даніель навіть не був знайомий з більшістю гостей і був змушений на деякий час покинути власний дім, аби уникнути небажаного спілкування.

Це "святкування" не лише спричинило запізнення, але й створило додаткові логістичні проблеми. Гостей мали перевезти на "Вемблі" автомобілями, на одному з яких мав їхати і сам боксер.

Проте, як повідомляють британські ЗМІ, Дюбуа на арену віз його батько на неакредитованому автомобілі. Через це та через натовп біля стадіону, боксеру довелося йти пішки до входу.

Ситуація загострилася вже на вході до "Вемблі". Оточення Дюбуа нібито почало погрожувати охоронцям, що у разі відмови пропустити гостей, сам боксер відмовиться виходити на ринг.

"Я не шукаю виправдань, але просто кажу, що не впевнений, що підготовка в день бою була на тому рівні, на якому мала б бути. Я не кажу, що Олександр Усик не зробив би з Деніелом Дюбуа те саме, але така ситуація йому точно не допомогла", - сказав Джордан.

