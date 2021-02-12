UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

По дыханию: в Польше разработали моментальный COVID-тестер

Автор: Юлия Струк

В Польше компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд. Оно анализирует дыхание человека.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Популярные новости
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые 11 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
Жена Навального прилетела в Германию, - Der Spiegel 10 февраля 2021
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2" 09 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок 11 февраля 2021
Германию охватила третья волна COVID-19. Карантин продлили до марта 10 февраля 2021

Участие в презентации прибора принял глава государства Анджей Дуда.

Он надеется, что прибор быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - отметил Дуда.

Польский лидер сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.

Отмечается, что аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации населения прививки получили свыше 1,7 млн граждан. После этого в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально.

Как писало РБК-Украина, за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшатестированиеКоронавирус
Читайте также
Незначительный спад: в Украине 4773 новых случая коронавируса
Черногория разрешила закупку российской вакцины "Спутник V"
Прогноз погоды