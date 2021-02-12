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По дыханию: в Польше разработали моментальный COVID-тестер

Новина українською → Польша, Пятница 12 февраля 2021 10:21
По дыханию: в Польше разработали моментальный COVID-тестер Фото: Анджей Дуда с тестером (prezydent.pl)
Автор: Юлия Струк

В Польше компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд. Оно анализирует дыхание человека.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Участие в презентации прибора принял глава государства Анджей Дуда.

Briefing prasowy Prezydenta RP

#NaŻywo Briefing prasowy Prezydenta RP po wizycie w siedzibie firmy ML System S.A.

Posted by Kancelaria Prezydenta RP on Thursday, February 11, 2021

Он надеется, что прибор быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - отметил Дуда.

Польский лидер сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.

Отмечается, что аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации населения прививки получили свыше 1,7 млн граждан. После этого в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально.

Как писало РБК-Украина, за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

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