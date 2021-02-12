По дыханию: в Польше разработали моментальный COVID-тестер

В Польше компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд. Оно анализирует дыхание человека.

Участие в презентации прибора принял глава государства Анджей Дуда.

Briefing prasowy Prezydenta RP #NaŻywo Briefing prasowy Prezydenta RP po wizycie w siedzibie firmy ML System S.A. Posted by Kancelaria Prezydenta RP on Thursday, February 11, 2021

Он надеется, что прибор быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - отметил Дуда.

Польский лидер сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.

Отмечается, что аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.