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Двум бригадам Нацгвардии присвоены почетные наименования

Украина, Суббота 22 августа 2020 17:26
Двум бригадам Нацгвардии присвоены почетные наименования
Фото: военнослужащие Национальной гвардии (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Почетные наименования бригадам присвоил президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам Национальной гвардии Украины. Бригады получили наименования за боевые заслуги, высокий профессионализм и образцовое выполнение задач личным составом.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса президента Украины.

Так, указом №336/2020 4-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины было присвоено имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука.

Следующим президентским указом №337/2020 почетное наименование "Хортица" было присвоено 23 отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины.

Указы вступают в силу со дня опубликования.

Напомним, почетные наименования трем бригадам Сухопутных войск Вооруженных сил Украины присвоил президент Зеленский в начале мая.

Кроме того, 5 военных подразделений получили почетные наименования ко Дню Вооруженных сил Украины в декабре прошлого года.

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