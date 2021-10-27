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Двух врачей в Китае осудили за неверный диагноз: лечили лихорадку вместо COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Китае двух врачей приговорили к 15 годам лишения свободы. Их обвинили в неправильном установлении диагноза - лечили лихорадку вместо COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации СМИ, одного из медиков обвинили в нарушении протокола лечения коронавируса. Так, он не протестовал пациента на возможное инфицирование COVID-19, а лечил лихорадку, что привело к локальной вспышки болезни.

Кроме того, другого медработника обвинили в том, что лечил того же пациента в частном порядке без предварительного разрешения медучреждения в период борьбы с пандемией.

"Обоих врачей было осуждено за нарушение закона Китая о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и приговорено к 15 месяцам тюремного заключения", - указано в сообщении.

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