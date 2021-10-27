ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Двух врачей в Китае осудили за неверный диагноз: лечили лихорадку вместо COVID

Новина українською →
Китай, Среда 27 октября 2021 15:22
Двух врачей в Китае осудили за неверный диагноз: лечили лихорадку вместо COVID Фото: двух врачей в Китае осудили за неверный диагноз (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае двух врачей приговорили к 15 годам лишения свободы. Их обвинили в неправильном установлении диагноза - лечили лихорадку вместо COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации СМИ, одного из медиков обвинили в нарушении протокола лечения коронавируса. Так, он не протестовал пациента на возможное инфицирование COVID-19, а лечил лихорадку, что привело к локальной вспышки болезни.

Кроме того, другого медработника обвинили в том, что лечил того же пациента в частном порядке без предварительного разрешения медучреждения в период борьбы с пандемией.

"Обоих врачей было осуждено за нарушение закона Китая о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и приговорено к 15 месяцам тюремного заключения", - указано в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Пандемия коронавируса
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг