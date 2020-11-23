В двух областях больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

В Полтавской и Черкасской областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. При этом в среднем в стране такие кровати заполнены на 52%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Полтавской области больничные койки заняты на 73,6%, в Черкасской области - на 73,2%. В Киеве этот показатель составляет 55,6%. Самая лучшая ситуация в Херсонской (19%), Луганской (23,5%), Тернопольская (40,4%), Житомирская (45,6%) и Сумской (46%) областях.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 23 ноября в Украине этот показатель составляет 437,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 781,2. В Киеве показатель составляет 516.

Всего в стране введено 53 445 кроватей для пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили почти 11 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране увеличивается число больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации.