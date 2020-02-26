В двух немецких землях зафиксировали коронавирус

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Заражения коронавирусом обнаружили в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии

В Германии в северных регионах зафиксировали два новых случая заболевания на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Сообщается, что состояние мужчины из района Гайнсберг в Северном Рейне-Вестфалии, который попал в больницу с симптомами тяжелой пневмонии, считают критическим, поэтому его перевели в университетскую больницу в Дюссельдорфе. Известно, что он был в контакте с другом, который ездил в Китай по делам.

"Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии. Обоих инфицированных лечат в клиниках", - говорится в сообщении.

Также второй зараженный это 25-летний мужчина из округа Геппинген, Баден-Вюртемберг. Он ранее бывал в Милане, где, возможно, и заразился.

Кроме того, в Гайнсбергу решили прекратить на несколько дней занятия в детских садах и школах, а также закрыть районную администрацию. Планируется приостановка движения общественного транспорта.

Напомним, в Италии уже подтвердили более 320 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Среди зараженных - 4 детей в возрасте от 4 до 15 лет.

РБК-Украина сообщало о первом случае смерти от инфекции во Франции. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, который находился в очень тяжелом состоянии.