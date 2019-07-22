Двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко

Национальная полиция повторно вызывает на допрос на 25 июля двух народных депутатов по делу об убийстве активиста Виталия Олешко. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

Как отмечается в сообщении, народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров вызываются на допрос в рамках расследования по заказчикам убийства Олешко.

В МВД напомнили, что Пономарев и Валентиров были вызваны как свидетели на допрос 20 и 22 июля. Однако на допрос они не прибыли и не уведомили следователя об уважительности причин. В связи с этим ГСУ повторно вызывает двух нардепов для проведения допроса 25 июля 2019 года.

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда. Через несколько дней его снова взяли под стражу.

Известно, что подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом.

Как сообщало РБК-Украина, 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".