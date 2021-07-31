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Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады в Токио за нарушение COVID-протоколов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Двух дзюдоистов сборной Грузии выгнали с Олимпийских игр в Токио за нарушение COVID-протоколов. Они покинули деревню спортсменов, чтобы осмотреть достопримечательности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным издания, с Олимпиады выгнали серебряных призеров игр по дзюдо Важу Маргвелашвили и Лашу Шавдатуашвили. Отмечается, что спортсмены были замечены во вторник вечером в форме грузинской команды возле Токийской башни.

Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Масанори Такая завил, что это был "вопиющий случай" нарушения правил, и нарушителям больше не разрешают участвовать в Олимпийских играх.

Агентство напомнило, что по COVID-протоколам Игр в Токио спортсменам запрещается покидать Олимпийскую деревню и гулять по городу, посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары или тренажерные залы, а также пользоваться общественным транспортом.

Напомним, 29 июля трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио.

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