ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады в Токио за нарушение COVID-протоколов

Новина українською →
Токио, Суббота 31 июля 2021 15:23
Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады в Токио за нарушение COVID-протоколов Фото: двух грузинских спортсменов выгнали с Олимпиады в Токио (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Двух дзюдоистов сборной Грузии выгнали с Олимпийских игр в Токио за нарушение COVID-протоколов. Они покинули деревню спортсменов, чтобы осмотреть достопримечательности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным издания, с Олимпиады выгнали серебряных призеров игр по дзюдо Важу Маргвелашвили и Лашу Шавдатуашвили. Отмечается, что спортсмены были замечены во вторник вечером в форме грузинской команды возле Токийской башни.

Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Масанори Такая завил, что это был "вопиющий случай" нарушения правил, и нарушителям больше не разрешают участвовать в Олимпийских играх.

Агентство напомнило, что по COVID-протоколам Игр в Токио спортсменам запрещается покидать Олимпийскую деревню и гулять по городу, посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары или тренажерные залы, а также пользоваться общественным транспортом.

Напомним, 29 июля трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Олимпиада 2020 Коронавирус
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Итоги дня
Итоги дня
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта