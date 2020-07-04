В двух американских городах произошла стрельба в ТЦ, есть пострадавшие

В американских городах Гувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба. В результате инцидентов пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщает в Twitter городская полиция Гувера, во время стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria были ранены по меньшей мере четыре человека. Их госпитализировали в местные больницы. Об их состоянии не сообщается.

В полиции также сообщили, что пока не установили причины стрельбы, и сколько человек в ней участвовали.

По данным полиции города Брейнтри, во время стрельбы в торговом центре South Shore Plaza пострадала 15-летняя девушка. Ее госпитализировали с ранениями, не угрожающими жизни.

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту.

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