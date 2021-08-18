У двух американских чиновников в Германии обнаружили симптомы "гаванского синдрома"

"Это первые случаи, которые были зарегистрированы в стране НАТО, в которой размещены американские войска и ядерное оружие", - говорится в сообщении.

Как утверждали дипломаты, в последние месяцы они чувствовали тошноту, головную боль, боль в ушах, усталость, бессонницу и бессилие.

Помимо этого сообщается об аналогичных инцидентах среди американских чиновников и в других европейских странах, но детали пока не освещают.

Указано, что жертвами "гаванского синдрома" стали сотрудники разведки или дипломаты, работающие над вопросами, связанными с Россией, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство.

В США предполагают, что жалобы могут быть связанными с использованием микроволнового оружия.

В СМИ добавляют, что впервые набор таких симптомов впервые был зарегистрирован в 2016 году на Кубе, из-за чего получил название "гаванского".

Впоследствии дипломаты в разведчики начали жаловаться на похожую симптоматику в Китае, России, Австрии, Польше и Вашингтоне.