Двойные атаки в Пакистане: убиты 7 военных и 13 боевиков

Двойные атаки сепаратистов на пакистанские военные посты в неспокойной северо-западной провинции Белуджистан вызвали интенсивные перестрелки, которые длились несколько часов. В результате стрельбы погибло 7 солдат и 13 нападающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Недавно сформированная сепаратистская группировка Белуджистанская националистическая армия взяла на себя ответственность за теракты.

В ходе одного из нападений четверо солдат и девять боевиков были убиты, когда нападавшие совершили налет на лагерь сил безопасности в отдаленном районе Белуджистана Наушки. Согласно заявлению, опубликованному военными, в результате другого нападения на пост безопасности в районе провинции Панджгур погибли трое солдат и четверо боевиков.

Министр внутренних дел Пакистана шейх Рашид Ахмед заявил, что атаки были успешно отбиты. Военные заявили, что всего было убито 13 нападавших.

По словам министра внутренних дел Белуджистана Зиауллы Лангова, в Панджгуре был введен комендантский час после того, как появились признаки того, что некоторые из нападавших сбежали.

"Согласно предварительным расследованиям, спецслужбы перехватили сообщения между террористами и их кураторами в Афганистане и Индии", - говорится в заявлении.

Пакистан уже давно обвиняет Индию в поддержке сепаратистов Белуджистана. Две страны имеют историю ожесточенных отношений и вели две из трех войн за спорный гималайский регион Кашмир с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году.