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Двое студентов угрожали массовым расстрелом: СБУ предотвратила теракт в колледже

Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. Разоблачены двое студентов, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Фото: СБУ предотвратила теракт в колледже (ssu.gov.ua)

В СБУ сообщили, что информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте". Они публиковали сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников, а также призывали к этому присоединиться других.

Во время обысков по местам жительства этих студентов правоохранители обнаружили:

  • два пистолета,
  • компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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Служба безопасности УкраиныТеракт