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Двое подозреваемых в убийстве президента Гаити заявили, что не планировали ликвидировать его

Автор: Сергей Пышкин

Подозреваемые в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза признались в том, что не имели целью ликвидацию президента. Двое из нападавших заявили, что должны были выполнять роль переводчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Nouvelliste.

По словам следственного судьи Клемана Ноэля, двое нападавших признались в том, что они должны были выполнять роль переводчиков во время ареста Жовенеля Моиза в рамках исполнения ордера. Другой же нападающий заявил, что он лишь недавно приехал в Гаити и нашел эту "работу" в интернете.

Судья также отметил, что во время полицейских обысков автомобиля нападавших, правоохранители изъяли:

  • 5 пистолетов и патроны к ним;
  • Тысячи долларов наличных;
  • Пуленепробиваемые жилеты;
  • Мобильные телефоны;
  • Топоры.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

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