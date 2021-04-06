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Двое пассажиров поезда Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 09:30
Двое пассажиров поезда Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне Фото: двое пассажиров устроили стрельбу прямо в вагоне (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Двое пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне, из-за чего поезд задерживается примерно на шесть часов. Нарушителями оказались военнослужащие.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Двух нарушителей обезоружили, они имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей были сняты с поезда спецназовцами на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту открыто уголовное производство.

"Сейчас поезд задерживается в пути на около 6 часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика", – говорится в сообщении.

Укрзализныця поблагодарила бригаде поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации.

"До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали", - отметили в УЗ.

Сейчас собрана информация о пересадках пассажиров поезда. Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге.

Напомним, 29 марта в Харькове мужчина на балконе одной из многоэтажек устроил стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал, а правонарушителя задержали правоохранители.

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