UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Двое на одного: 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира

Автор: Александр Мороз

Самая мощная Tesla Model S в версии Plaid сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира. Соперниками стали Suzuki Hayabusa и Kawasaki ZX-14R.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Edmunds. .

Так называемые супербайки всегда были королями дорог – благодаря малому весу и высокой удельной мощности. Например, в начале 1970-х самые мощные из маслкаров и суперкаров с трудом укладывались в 13 секунд на дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). А Kawasaki Z1 с 900-кубовым движком мог пролететь это расстояние всего за 12,6 секунды.

С тех пор техника ушла далеко вперед и на сцену вышли электрокары. И даже вполне стандартная Tesla Model S вполне может потягаться с большинством современных спорткаров. YouTube-канале Edmunds опубликовал занятный видеоролик в котором электрокару Tesla Model S Plaid противостоят в дрэге Suzuki Hayabusa и Kawasaki ZX-14R – самые быстрые серийные мотоциклы из тех, что сейчас продаются.

Model S Plaid оснащается тремя электрическими моторами суммарной 1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электромобиля всего 2 секунды.

Мотоцикл Suzuki Hayabusa оснащен 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 188 лошадиных сил. Что касается супербайка Kawasaki ZX-14R, то у 1,4-литровым мотором с отдачей 208 лошадиных сил. При этом мотоциклы значительно легче электрокара.

И ни один из них не смог победить Tesla при старте с места. Хотя при заезде с ходу были варианты. В общем, смотрите сами.

Напомним, что кроссовер Tesla X трижды обогнал Ferrari F430 в заездах на 402 метра. По неофициальным данным, время прохождения Model X дрэговой дистанции в четверть мили составляет 11,7 секунды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla