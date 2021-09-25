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Двое на одного: 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира

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Суббота 25 сентября 2021 09:42
Двое на одного: 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира Заезд Tesla Model S Plaid в дрэге с супербайком (Фото: скриншот YouTube))
Автор: Александр Мороз

Самая мощная Tesla Model S в версии Plaid сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира. Соперниками стали Suzuki Hayabusa и Kawasaki ZX-14R.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Edmunds. .

Так называемые супербайки всегда были королями дорог – благодаря малому весу и высокой удельной мощности. Например, в начале 1970-х самые мощные из маслкаров и суперкаров с трудом укладывались в 13 секунд на дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). А Kawasaki Z1 с 900-кубовым движком мог пролететь это расстояние всего за 12,6 секунды.

С тех пор техника ушла далеко вперед и на сцену вышли электрокары. И даже вполне стандартная Tesla Model S вполне может потягаться с большинством современных спорткаров. YouTube-канале Edmunds опубликовал занятный видеоролик в котором электрокару Tesla Model S Plaid противостоят в дрэге Suzuki Hayabusa и Kawasaki ZX-14R – самые быстрые серийные мотоциклы из тех, что сейчас продаются.

Двое на одного: 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира

Model S Plaid оснащается тремя электрическими моторами суммарной 1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электромобиля всего 2 секунды.

Мотоцикл Suzuki Hayabusa оснащен 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 188 лошадиных сил. Что касается супербайка Kawasaki ZX-14R, то у 1,4-литровым мотором с отдачей 208 лошадиных сил. При этом мотоциклы значительно легче электрокара.

Двое на одного: 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира

И ни один из них не смог победить Tesla при старте с места. Хотя при заезде с ходу были варианты. В общем, смотрите сами.

Напомним, что кроссовер Tesla X трижды обогнал Ferrari F430 в заездах на 402 метра. По неофициальным данным, время прохождения Model X дрэговой дистанции в четверть мили составляет 11,7 секунды.

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