Двоє дітей у Чернівецькій області отруїлись чадним газом

Двоє дітей із Чернівецької області отруїлись чадним газом. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Сьогодні до лікарні у місто Вижниця госпіталізовано двох дітей 2020 і 2016 років народження Діагноз - отруєння чадним газом", - зазначають рятувальники.
У повідомленні йдеться про те, що попередньою причиною нещасного випадку стала несправність пічного опалення.
Також у ДСНС принагідно нагадали правила користування пічним опаленням, та наголошують на необхідності:
Крім того, рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та берегтись самим.
Нагадаємо, напочатку лютого У Житомирській області сталась трагедія через отруєння чадним газом. Тоді в приватному будинку загинули семеро осіб.
3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.
А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.
Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.
У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.
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