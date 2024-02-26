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Двоє дітей у Чернівецькій області отруїлись чадним газом

Фото: у Чернівецькій області шпиталізували двох дітей через отруєння чадним газом (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Двоє дітей із Чернівецької області отруїлись чадним газом. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Сьогодні до лікарні у місто Вижниця госпіталізовано двох дітей 2020 і 2016 років народження Діагноз - отруєння чадним газом", - зазначають рятувальники.
 
У повідомленні йдеться про те, що попередньою причиною нещасного випадку стала несправність пічного опалення. 

Також у ДСНС принагідно нагадали правила користування пічним опаленням, та наголошують на необхідності: 
 

  • не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишати їх без нагляду; 
  • регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів;
  • у випадку користування пічним опаленням регулярно прочищати димохід і слідкувати за наявністю на ньому тріщин;
  • встановити у помешканні детектор чадного газу. 

 
Крім того, рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та берегтись самим. 

Нагадаємо, напочатку лютого У Житомирській області сталась трагедія через отруєння чадним газом. Тоді в приватному будинку загинули семеро осіб.

Отруєння чадним газом в Україні

3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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