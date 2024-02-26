Двоє дітей у Чернівецькій області отруїлись чадним газом

"Сьогодні до лікарні у місто Вижниця госпіталізовано двох дітей 2020 і 2016 років народження Діагноз - отруєння чадним газом", - зазначають рятувальники.



У повідомленні йдеться про те, що попередньою причиною нещасного випадку стала несправність пічного опалення.

Також у ДСНС принагідно нагадали правила користування пічним опаленням, та наголошують на необхідності:



не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишати їх без нагляду;

регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів;

у випадку користування пічним опаленням регулярно прочищати димохід і слідкувати за наявністю на ньому тріщин;

встановити у помешканні детектор чадного газу.



Крім того, рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та берегтись самим.

Нагадаємо, напочатку лютого У Житомирській області сталась трагедія через отруєння чадним газом. Тоді в приватному будинку загинули семеро осіб.