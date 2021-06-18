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Движение на трассе Киев-Чоп частично возобновили после ДТП с цистерной

Автор: Артур Родивилов

Движение на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлов и Буск частично возобновлен. Патрульные обеспечили реверсное движение одной полосой.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

На месте работает техника, при помощи которой пытаются остаточно убрать грузовик с проезжей части.

Как сообщалось, затор в несколько километров длиной в обе стороны трассы Киев-Чоп возник сегодня около 9:00 в результате тройного ДТП - два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум.

Грузовик упал на бок и его развернуло поперек дороги, что серьезно усложнило движение на этом участке трассы.

В результате столкновения пострадали водитель одного из легковых автомобилей и водитель грузовика. В данное время полиции сообщила, что водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

Напомним, ранее на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель совершил 18 дорожно-транспортных происшествий за сутки.

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