Движение в направлении столицы затруднено из-за ДТП на трассе Киев-Одесса: есть пострадавшие

Сегодня, 25 января утром произошло ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате чего движение в направлении столицы затруднено, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"Около 05:00 вблизи поселка Глеваха произошло ДТП с участием легковушки Toyota. Предварительно: есть пострадавшие. Затруднено движение в направлении города Киев. Организован объезд по встречной полосе", - говорится в сообщении.
В частности, к водителям обращаются с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.
Фото: на трассе Киев-Одесса произошло ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Напомним, вчера 24 января, под Киевом легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.
Добавим, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.