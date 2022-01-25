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Движение в направлении столицы затруднено из-за ДТП на трассе Киев-Одесса: есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 января утром произошло ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате чего движение в направлении столицы затруднено, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Около 05:00 вблизи поселка Глеваха произошло ДТП с участием легковушки Toyota. Предварительно: есть пострадавшие. Затруднено движение в направлении города Киев. Организован объезд по встречной полосе", - говорится в сообщении.

В частности, к водителям обращаются с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Фото: на трассе Киев-Одесса произошло ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, вчера 24 января, под Киевом легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Добавим, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

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ДТПОдесса