UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві російських ДРГ намагалася пройти в Чернігівську область, але їх з боєм вигнали

Фото: Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Північній операційній зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку РФ.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його даними, наближення до контрольної смуги з зрізних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій.

Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження, повідомив Наєв.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно.

"Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку", - написав генерал.

Російські ДРГ на півночі

За даними Сергія Наєва, російські діверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються перетнути кордон у Сумській та Чернігівській областях.

Зокрема, 1 серпня була спроба прориву українського кордону в Чернігівській області ДРГ, яка серед білого дня почала обстрілювати прикордонну смугу з автоматичних гранатометів.

Крім того, 12 серпня у Сумської області на територію України проникла російська ДРГ, яка складалась приблизно з десяти осіб.

У Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна Росії проти України