Дві російських ДРГ намагалася пройти в Чернігівську область, але їх з боєм вигнали

За його даними, наближення до контрольної смуги з зрізних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій.

Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження, повідомив Наєв.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно.

"Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку", - написав генерал.

Російські ДРГ на півночі

За даними Сергія Наєва, російські діверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються перетнути кордон у Сумській та Чернігівській областях.

Зокрема, 1 серпня була спроба прориву українського кордону в Чернігівській області ДРГ, яка серед білого дня почала обстрілювати прикордонну смугу з автоматичних гранатометів.

Крім того, 12 серпня у Сумської області на територію України проникла російська ДРГ, яка складалась приблизно з десяти осіб.

У Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.