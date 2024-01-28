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За дві доби енергетики повернули світло для 1 тисячі родин у Донецькій області, - ДТЕК

Неділя 28 січня 2024 18:03
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За дві доби енергетики повернули світло для 1 тисячі родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: за дві доби енергетики повернули світло для 1 тисячі родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За 26 та 27 січня фахівці ДТЕК змогли повернути світло для майже 1 тис. родин прифронтової Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині зберігається важка ситуація через активні бойові дії. Через обстріли постійно знеструмлюються мережі та обладнання. Попри все це за останні дві доби енергетикам вдалося повернути електрику майже для майже тисячі родин у Донецькій області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів.

Фахівці енергокомпанії розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, з 15 по 21 січня енергетики ДТЕК повернули світло 37,8 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через постійні обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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