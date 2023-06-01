Двері на замку та п'яний охоронець? Головне про трагедію біля закритого укриття у Києві

Що сталося

Повітряна тривога була оголошена о 02:50, а вже за 10 хвилин пролунали перші вибухи. Уламки ракет впали на лівобережній частині Києва у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах.

Потім стало відомо про падіння уламків на дитячу поліклініку в Деснянському районі, також було пошкоджено будівлі, що стоять поруч. В результаті загинули троє осіб - дві жінки та дитина. Загалом через нічну атаку ще 16 постраждалих - 9 осіб госпіталізували, одну з них - у тяжкому стані.

Фото: руйнування у Деснянському районі Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)

Одна з жінок загинула на вулиці, коли йшла до укриття, яке виявилася закритою. Очевидці кажуть, що уламки впали тут за 10 хвилин після оголошення тривоги.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", - розповів чоловік загиблої Ярослав.

Місцеві мешканці кажуть, що не вперше не змогли потрапити до цього укриття. З їх слів, охоронець пояснював це рішенням адміністрації, яка закрила всі входи. Один із очевидців стверджує, що охоронець сам закрився у укритті і був нетверезий. Жінки з дітьми стукали, але він не відкрив.

Крім того, місцеві розповідають, що людей неодноразово виганяли із цього укриття. Люди скаржилися і просили забезпечити його роботу, але у службі 15-51 відповідали, що зв'язувалися з адміністрацією, і зі сховищем нібито все гаразд.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медустанови та голова району, який має контролювати роботу укриттів, що знаходяться на карті міста та мають працювати. Усі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть прийняті сьогодні", - прокоментував трагедію мер Віталій Кличко.

У зв'язку із загибеллю людей у Києві скасували заходи до Дня захисту дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували столицю 10 ракетами , зокрема, 7 балістичними "Іскандер-М" та 3 крилатими "Іскандер-К". Противник запустив їх із Брянської області, всі повітряні цілі були збиті.

Зазначимо, у разі балістичних ракет йдеться про малий час підльоту. Як правило, вони долітають до району ураження за кілька хвилин.

Поліція вже взялася за розслідування

Національна поліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

"Укриття мають бути цілодобово відкриті. Це питання життя людей. Без перебільшення… У рамках розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності всіх винних", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники та поліцейські тепер регулярно перевірятимуть укриття та бомбосховища по всій Україні.

Як уточнив мер Віталій Кличко, уламок упав біля входу до поліклініки через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Слідство встановлює, чи було укриття закритим. За його словами, шкільне укриття поряд із лікарнею було відкрито і в ньому знаходилися люди.

З цього дня патрульна поліція Києва контролюватиме їхню роботу. Зокрема, об'їжджати в комендантську годину всі укриття, нанесені на карту, і перевіряти, чи вони відкриті чи ні.

Охоронця перевіряють на алкогольне сп'яніння

Прес-секретар голови Нацполіції Мар'яна Рева повідомила, що охоронця поліклініки забрали на медичний огляд. Слідство з'ясовує, чи він був п'яний у ніч проти 1 червня, як кажуть очевидці.

Вона також зазначила, що крім кримінальної справи за статтею "службова недбалість" відкрито ще одну - "залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб".

Слідчі дії проводяться, зокрема, з охоронцем.

При цьому, як заявив Кличко, він нічого не може сказати про те, чи був сторож п'яний. Але той також отримав поранення і зараз перебуває у лікарні.

Він також поки що не підтверджує та не спростовує інформацію про закрите укриття.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко каже, що згідно з доповідями рятувальників, які виводили людей, частина з них таки перебувала в укритті.

"Всі користувалися цим укриттям через центральний вхід, там поряд через 10 метрів знаходиться укриття, воно було відкритим. Чи був відкритий центральний вхід, зараз Нацполіція опитує свідків та постраждалих. І коли це стане відомим, тоді ми зробимо реальні висновки. Зараз когось виправдовувати чи звинувачувати немає сенсу", - додав він.

Кличко хоче відсторонити керівництво поліклініки та Деснянського району

Кличко звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення голів районів Києва, з проханням відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків на час розслідування.

"Відсторонено має бути і керівника медустанови, яку призначала Деснянська райадміністрація", - додав мер.