Две трети украинцев против запрета на пользование транспортом без COVID-сертификата

В то же время 55% респондентов поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% - против этого.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей, 26% - противоположного мнения.

При этом 49% не поддерживают политиков, которые не вакцинированы против коронавируса, 35% респондентов безразличны по этому поводу, 14% - поддерживают таких деятелей.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.