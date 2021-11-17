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Две трети украинцев против запрета на пользование транспортом без COVID-сертификата

Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года запрет пользоваться общественным транспортом без COVID-сертификата или теста поддерживают 29% украинцев, не поддерживают - 64%. Запрет на посещение общественных учреждений поддерживают 39%, против - 53%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 55% респондентов поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% - против этого.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей, 26% - противоположного мнения.

При этом 49% не поддерживают политиков, которые не вакцинированы против коронавируса, 35% респондентов безразличны по этому поводу, 14% - поддерживают таких деятелей.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.

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