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Две страны-соседки Украины попали в тройку лидеров по смертности от COVID

Автор: Иванна Шовкун

9 декабря больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в России. Далее в антирейтинге следуют США и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometers.

Вчера в мире зафиксировали 7 492 смертельных случая от COVID. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1 181), США (1 088), Польше (562).

В Украине 9 декабря зарегистрировали 465 смертей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в США, Франции и Британии. В частности, в США зафиксировали почти 111 тысяч, во Франции - 56 854 и в Британии почти 51 тысячу новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Польша. Украина - на 15 месте.

Напомним, в Киевской школе экономики прогнозируют, что до конца года в Украине будет вакцинировано не менее 40% взрослых. Как и рекомендовала ВОЗ.

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