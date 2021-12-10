Две страны-соседки Украины попали в тройку лидеров по смертности от COVID

Вчера в мире зафиксировали 7 492 смертельных случая от COVID. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1 181), США (1 088), Польше (562).

В Украине 9 декабря зарегистрировали 465 смертей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в США, Франции и Британии. В частности, в США зафиксировали почти 111 тысяч, во Франции - 56 854 и в Британии почти 51 тысячу новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Польша. Украина - на 15 месте.