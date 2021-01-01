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За две недели в Израиле прививки от COVID-19 сделали 7% населения

Израиль, Пятница 01 января 2021 02:02
За две недели в Израиле прививки от COVID-19 сделали 7% населения
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Менее чем за две недели с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Израиле уже вакцинировали более 7% населения.

Об этом сообщает CBNC со ссылкой на данные министерства здравоохранения Израиля.

Отмечается, что за первые девять дней кампании прививки получили больше человек, чем заразились коронавирусом за все время пандемии.

“Израиль уже успел провести прививки против COVID-19 у около 647 тысяч человек, что составляет впечатляющие 7% от его 9,2 млн жителей. В пересчете на душу населения, это самый высокий показатель в мире”, - говорится в сообщении.

В то же время в США вакцинировались лишь 0,8% от своего населения, несмотря на усилия всех уровней власти.

“Мы впереди всего мира в завозе и введении вакцины. Израиль - мировой чемпион в вакцинации, мы занимаем первое место с большим отрывом”, - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль получит вакцину от коронавируса разработки Moderna на следующей неделе. Будет поставлен миллион доз.

Отметим, с 27 декабря в Израиле вступил в силу третий локдаун с начала пандемии. Жесткие карантинные мероприятия продлятся как минимум две недели.

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