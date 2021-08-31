UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Две компании объявили о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID

Автор: Тиберий Юрик

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и южнокорейская SK Bioscience начали третий этап испытаний комбинированной вакцины GBP510 против коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Компания GSK подтвердила "положительные" промежуточные результаты первого и второго этапа испытаний вакцины.

"Хотя многие страны добились значительных успехов в вакцинации, остается потребность в доступных и недорогих вакцинах от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ и защитить людей во всем мире", - заявил главный специалист по глобальному здравоохранению GSK.

Напомним, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии заявило, что примеси, которые обнаружили в вакцине от коронавируса Moderna, могли оказаться микрочастичками пробок флаконов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус