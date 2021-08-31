Две компании объявили о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и южнокорейская SK Bioscience начали третий этап испытаний комбинированной вакцины GBP510 против коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Компания GSK подтвердила "положительные" промежуточные результаты первого и второго этапа испытаний вакцины.
"Хотя многие страны добились значительных успехов в вакцинации, остается потребность в доступных и недорогих вакцинах от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ и защитить людей во всем мире", - заявил главный специалист по глобальному здравоохранению GSK.