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Два завдання. Зеленський розказав, що планується обговорити на наступній Ставці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення нового засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому планують обговорити два завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"На наступну Ставку - два завдання", - йдеться у заяві.

За його словами, учасники заслухають звіт щодо підготовки до зими. Мова йде про різні аспекти, зокрема безпекові.

"Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер - це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання", - додав президент.

Навчання на F-16 та передача винищувачів Україні

Нагадаємо, що 18 серпня стало відомо про схвалення США передачі Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Також глава Міноборони Резніков зазначив, що наші пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

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