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Два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса

Новости » Спорт     10.03.2020 - 15:35
Два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса
Фото: игроки "Брселоны" и "Реала" (facebook.com/LaLiga)

Матчи при пустых трибунах будут проходить начиная с 13 марта

Матчи двух следующих туров в высшем дивизионе чемпионата (Примера), а также второй по значимости футбольной лиги Испании (Сегунда) пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.

Решение было принято после получения отчетов от Министерства и региональных департаментов здравоохранения. При необходимости эта мера борьбы с заболеванием может быть продлена. По данным властей, от вируса умерли уже 28 граждан, заразились более 1200 человек.

Таким образом, матчи без зрителей будут проходить начиная с 13 марта. Ла Лига сейчас работает над реорганизацией чемпионата, чтобы завершить турниры к запланированному сроку.

В Примере осталось провести 11 туров. В турнирной таблице лидирует "Барселона", а "Реал" идет вторым с 2-очковым отставанием.

Как стало известно ранее, при закрытых трибунах пройдут матчи Лиги чемпионов с участием испанских и итальянских команд: "Барселона" - "Наполи" и "Валенсия" - "Аталанта".

Напомним, в Италии все спортивные соревнования страны, включая Серию А, будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

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