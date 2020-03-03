Два случая коронавируса подозревают на круизном лайнере в порту Норвегии

В норвежском порту Хаугесунн отложили отправление круизного лайнера AIDAaura с 1,2 тысячи пассажиров на борту из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщает NRK.

Сообщается, что судно, которое накануне прибыло из Гамбурга (Германия), должно было покинуть порт 2 марта, однако его задержали на сутки из-за подозрений на заболевание коронавирусом у двух человек на борту лайнера. Неделю назад они контактировали с человек, у которого позже был зафиксирован коронавирус.

"Мы получили сообщение от представителя судна о том, что там находятся два человека, у которых может быть коронавирус. Они хотели, чтобы эти люди сдали анализы", - сообщили в местной больнице общины Хаугесунн Тейс Квале.

На данный момент двое граждан Германии находятся в изоляции на борту лайнера. Результаты тестов на коронавирус ожидаются сегодня, 3 марта.

Напомним, 2 марта эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса в порту у берегов Японии.

Отметим, в Норвегии первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля. Коронавирус зафиксировали у человека, прибывшего ранее из Китая.