Два роки вважався зниклим. Експертиза підтвердила загибель журналіста Ярослава Шапочки

Експертиза ДНК підтвердила загибель режисера, журналіста і військовослужбовця 207-го батальйону тероборони ЗСУ Ярослава Шапочки, який з березня 2023 року вважався безвісти зниклим. Він став 97 працівником медіа, який поклав своє життя у боротьбі проти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію режисерки Аліни Хорошилової (Клочко) у Facebook .

Що відомо про полеглого Героя

50-річний Ярослав Шапочка загинув у 20-х числах березня 2023 року на Соледарському напрямку на Донеччині. Під час виконання бойового завдання БМП, на якій перебував Ярослав, підірвалася.

Шапочка долучився до лав київської бригади ТрО на початку повномасштабного вторгнення. Служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони (Шевченківського району Києва) 241-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України.

"На жаль, найгірше підтвердилося - Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Усі деталі прощання повідомлю згодом", - написала Хорошилова. Також вона зазначила, що про смерть Ярослава їй повідомила дружина Ярослава.

Ярослав Шапочка пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення (фото: Facebook/Alina Khoroshylova)

До великої війни Ярослав працював журналістом у виданні "Факти", був митцем та громадським активістом. Під час Помаранчевої революції та Революції Гідності брав активну участь у протестах. Освіту здобув в Інституті журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка, згодом опанував фах режисера і фотографа.

У полеглого героя залишилась дружина і донька. Про місце і час прощання з Ярославом стане відомо згодом.

Ярослав служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони (фото: Facebook/Ярослав Шапочка)

Як Ярослава згадують друзі та колеги

Колеги та друзі Ярослава уже відреагували на інформацію про підтвердження його загибелі.

"Гірко. Дива не сталося. Ярослав Шапочка на щиті. Шансів було мало, але поки людина безвісти, завжди хочеться до останнього сподіватися на якесь диво. Спи спокійно. Так гірко це все. Світла пам'ять", - написала режисерка Ірина Цілик у Facebook.

Також цю новину прокоментував військовослужбовець і журналіст Ельдар Сарахман.

"Арсенальна завжди буде асоціюватися з тобою, Ярославе. І всі наші суперечки за кавою в "Твінс". Тепер там нема ні улюбленої кав'ярні, ні тебе, коли ти водив малу на заняття. Зникають цілі квартали без людей, які добре розбиралися в кіно та мали енциклопедичні знання про епохи. Ти був сміливим, дуже талановитим і впертим. Будь вічний, вибач за всі сварки і недосказане", - написав Сарахман.

Редакція "Факти" також поділилась спогадами про Ярослава.

"Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття", - написали колеги.

Ярослав Шапочка (Facebook/Alina Khoroshylova)