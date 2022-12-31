Фото: два потяги затримуються після ракетної атаки на Україну (GettyImages)

Сьогодні, 31 грудня, через ракетний обстріл, який здійснила Росія по території України, два потяги йдуть з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці" в Telegram.

"Попри точкові знеструмлення по Україні, лише 2 поїзди УЗ з-поміж 48 прямують із затримкою понад 30 хвилин", - розповіли в компанії. З затримкою йдуть потяги: №191/192 Львів - Київ;

№706/705 Перемишль - Київ. В УЗ пояснили, що наразі вже задіяні резервні локомотиви, всі ключові вокзали мають резервне живлення, а посадка та висадка пасажирів тривають через підземні переходи.