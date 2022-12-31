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Два потяги затримуються після ракетної атаки на Україну

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Украина, Субота 31 грудня 2022 16:14
Два потяги затримуються після ракетної атаки на Україну Фото: два потяги затримуються після ракетної атаки на Україну (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, через ракетний обстріл, який здійснила Росія по території України, два потяги йдуть з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці" в Telegram.

"Попри точкові знеструмлення по Україні, лише 2 поїзди УЗ з-поміж 48 прямують із затримкою понад 30 хвилин", - розповіли в компанії.

З затримкою йдуть потяги:

  • №191/192 Львів - Київ;
  • №706/705 Перемишль - Київ.

В УЗ пояснили, що наразі вже задіяні резервні локомотиви, всі ключові вокзали мають резервне живлення, а посадка та висадка пасажирів тривають через підземні переходи.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, Росія вкотре здійснила ракетний обстріл території України. Всю актуальну інформацію наслідків атаки по регіонах ви можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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