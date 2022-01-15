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Два нарушения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов возле Причепиловки

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Донбасс, Суббота 15 января 2022 07:51
Два нарушения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов возле Причепиловки Фото: боевики на Донбассе два раза открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 14 января, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Причепыловки боевики произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала суток, 15 января, нарушений не зафиксировано.

Напомним,13 января боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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