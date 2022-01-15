Два нарушения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов возле Причепиловки
Фото: боевики на Донбассе два раза открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
В пятницу, 14 января, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Причепыловки боевики произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток, 15 января, нарушений не зафиксировано.
Напомним,13 января боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.