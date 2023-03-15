Два місяці після трагедії: що зроблять із зруйнованим будинком у Дніпрі

"Ми пішли за такою логікою. Перше, щось побудувати - на це потрібен час, це мінімум півтора роки. Друге - закони урбаністики стверджують, що людей, об'єднаних загальною соціальною стратою, національністю, спільною подією, разом селити не можна. Наприклад, військові містечка. Чи національні селища - це фактично гетто", - розповів він.

За його словами, якби навіть був вільний будинок, поселити туди людей, у яких загинули сім'я, родичі - там би щодня були поминки. Звичайно, цих людей для соціалізації треба розселяти в різні місця.

"Третя причина - з урахуванням загальної антикорупційної вакханалії в країні ми навмисно не пішли шляхом придбання житла на вторинному ринку. Бо якби ми купили в якогось забудовника, нам би сказали: чому ви купили у цього забудовника, а не в іншого. Прийшов би дядько міліціонер із "закарпатського котла": чому купили за такою ціною за квадрат, а не за такою", - пояснює Філатов.

Тому, як додав мер Дніпра, місцева влада вирішила піти шляхом монетизації виплат.

"З міськбюджету вже виплачено по мільйону гривень кожній родині, яка втратила житло, плюс нам допомагає обласна адміністрація, додали мільйон гривень, плюс Монобанк та благодійний фонд Kiddo теж зібрали близько 103 або 107 мільйонів і теж додають людям. Тобто в середньому людина отримує від 2 до 3 мільйонів гривень, за які вона може або придбати собі житло чи виїхати в інше місто і там собі купити. Тобто ми даємо варіабельність. Ми вже виплатили більшу частину цих грошей", - констатував Філатов.

Коментуючи питання щодо долі самого будинку на Перемоги, він сказав наступне: "Ми повністю демонтуємо два під'їзди, на їхньому місці буде меморіальний сквер. По решті під'їздів ми закінчили обстеження - будинок не потребує подальшого розбирання, тому треба робити проект зміцнення та розселяти людей у незруйнованих секціях".