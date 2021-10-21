Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей

Что за максимумы случаев

За вчера заболели 22 415 человек - это больше всего случаев за все время пандемии коронавируса в Украине. Так же и смертельных - 546, больше смертей за сутки еще не было зафиксировано.

Статистика за сутки

В Украине подтвердили 22 415 новых случаев, госпитализировали - 4 892 человека; летальных исходов - 546; выздоровели - 8 036 человек.

Протестировали за сутки:

методом ПЦР - 71 841 человека,

методом ИФА - 16 968 человек,

экспресс-тестами - 47 103.

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в:

Одесской области - 1528,

Житомирской области - 1562,

Харьковской области - 1319,

Запорожской области - 1355,

Днепропетровской области - 1308,

Киеве - 1192.

За все время пандемии

В Украине: