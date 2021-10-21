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Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Что за максимумы случаев

За вчера заболели 22 415 человек - это больше всего случаев за все время пандемии коронавируса в Украине. Так же и смертельных - 546, больше смертей за сутки еще не было зафиксировано.

Статистика за сутки

В Украине подтвердили 22 415 новых случаев, госпитализировали - 4 892 человека; летальных исходов - 546; выздоровели - 8 036 человек.

Протестировали за сутки:

  • методом ПЦР - 71 841 человека,
  • методом ИФА - 16 968 человек,
  • экспресс-тестами - 47 103.

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в:

  • Одесской области - 1528,
  • Житомирской области - 1562,
  • Харьковской области - 1319,
  • Запорожской области - 1355,
  • Днепропетровской области - 1308,
  • Киеве - 1192.

За все время пандемии

В Украине:

  • заболели - 2 701 600 человек;
  • выздоровели - 2 352 835 человек;
  • летальных исходов - 62 389.
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