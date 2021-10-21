Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей

В Украине за минувшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За вчера заболели 22 415 человек - это больше всего случаев за все время пандемии коронавируса в Украине. Так же и смертельных - 546, больше смертей за сутки еще не было зафиксировано.
В Украине подтвердили 22 415 новых случаев, госпитализировали - 4 892 человека; летальных исходов - 546; выздоровели - 8 036 человек.
Протестировали за сутки:
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в:
В Украине: