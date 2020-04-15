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Два футболиста "Ювентуса" излечились от коронавируса

Новости » Спорт     15.04.2020 - 18:09
Два футболиста "Ювентуса" излечились от коронавируса

Оба игрока прошли двойной тест

Футболисты туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Игроки прошли двойную проверку на наличие вируса, все тесты показали отрицательный результат. Таким образом, итальянец и француз окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно 12 марта. Даниэле стал первым игроком чемпионата Италии с положительным тестом. В свою очередь у Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.

Ранее форвард "бьянконери" Пауло Дибала, который также был заражен, сообщал, что ему стало лучше.

Напомним, ранее сообщалось, что все футболисты итальянской "Сампдории", которые получили положительный результат теста на коронавирус, вылечились.

Италия одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На данный момент страна находится на третьем месте (после США и Испании) по числу заболевших и на первом по количеству смертей.

Также инфекция была выявлена у троих игроков "Фиорентины", еще по одному обнаружены в "Аталанте", "Милане" и "Вероне".

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