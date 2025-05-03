Душив "за наказом голосів": як у Києві роками переховувався серійний вбивця

На початку січня 2024 року в Києві сталося вбивство - у квітковому магазині на Голосіївському проспекті знайшли мертвою продавчиню. Вона лежала в жовтих трояндах, якими вкрили її тіло. Поліцейські одразу переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких було все. Убивцю вирахували і "вели" до дворів у тому ж районі.

Коли його затримали, він не став нічого заперечувати. Про вбивство квіткарки чоловік розповідав докладно і монотонно, не упускаючи навіть найнеприємніших деталей. А потім пішов далі і зізнався у вбивстві понад десятка людей. Зізнатися йому нібито велів голос. Як і вбивати.

Квіткарка

"У моїй практиці це перший подібний випадок. І що найцікавіше, ніхто з моїх колег не може нічого подібного згадати. А я питав у людей із досвідом, вони тривалий час працюють у правоохоронних органах".

Слідчий поліції Києва Богдан Злотенко останніми місяцями вже встиг дати кілька інтерв'ю, тож із нами поводиться доволі розслаблено. Він задоволений своєю роботою і розповідає про неї, не приховуючи гордості. Його почуття зрозумілі - на долю співробітника поліції не часто випадає можливість спіймати серійного вбивцю. Та ще й розкрити справи так званих "висяків". Але спочатку була квіткарка - як і годиться, історія маніяка починається з кінця.

2 січня 2024 року в поліцію надійшов дзвінок - повідомили, що в одному з магазинів на Голосіївському проспекті знайшли труп жінки. Це звичайнісінький квітковий магазин, яких сотні по всьому місту - на зупинках, на ринках, уздовж доріг. Жінку знайшли в маленькому приміщенні серед полиць із квітами та листівками. Її тіло було вкрите жовтими трояндами, наче хтось, хто її вбив, був сентиментальним.

Богдан Злотенко

Поліцейські склали протокол з огляду місця події, судмедексперти оглянули тіло, а кінологи почали прочісувати прилеглу територію. На камери спостереження під стелею магазину і на вулиці звернули увагу відразу - відео пішло на експертизу. Камери зняли все - саме вбивство і те, в якому напрямку вбивця пішов. Велике везіння для слідства.

"Ми встановили його маршрут - один із мікрорайонів Голосієво. І там оперативники вже під час відпрацювання району зустріли його на вулиці. Він не ховався. Він ішов вулицею".

Чоловіка затримали та ідентифікували його особу. З'ясувалося, що його звати Тавакал Хамідов, він громадянин Узбекистану і вже кілька років живе в Києві. На камеру він із сильним східним акцентом зізнається, що вбив жінку, і навіть повідомляє деякі подробиці - про ніж у рукаві й те, куди наносив удари. Його везуть у відділок, збирають понятих, знаходять йому перекладача на російську та узбецьку і всі разом їдуть до квіткового - на слідчий експеримент. Хамідов поводиться спокійно, хоч і дещо зацьковано дивиться на слідчого.

У квітковому він не губиться, йому начебто не вперше бути в подібних обставинах. Він навіть не звертає увагу на те, що його руку прикували кайданками до поліцейського. Періодично він поправляє шапку, яка весь час сповзає йому на очі.

Тавакал Хамідов має доволі типову для свого регіону зовнішність - у нього чорні очі, злегка сплюснутий ніс, густі чорні брови і борода. За його обличчям мало що можна зрозуміти, воно майже завжди однакове. Він не усміхається, не хмуриться, не видає жодних емоцій. Навіть коли він під час третього слідчого експерименту спробує безглуздо вибачитися за все, на його обличчі це жодним чином не відобразиться. Від цього стає трохи не по собі.

У квітковому чоловік відновлює хронологію подій. Того вечора, 1 січня, він випив і гуляв Голосієвом, поки не натрапив на магазини і не побачив в одному з приміщень жінку. Він узяв камінь, жбурнув його в сусідню вітрину і сховався. Жінка вибігла на звук розбитого скла і стала біля розбитої вітрини. До неї підійшов Тавакал.

"Він підійшов і розповів їй заготовлену історію. Мовляв, були два наркомани, які розбили скло і втекли, він їх налякав, намагався наздогнати, але в нього не вийшло. При цьому він запропонував допомогу - якось прикрити вітрину кіоску. Жінка погодилася".

Коли вони закінчили, Хамідов пішов за жінкою в її приміщення. Вони сіли і розговорилися. Він розповів, що володіє кіосками фаст-фуду в сусідньому районі, але більше запитував про неї. "Проводив розвідку", як сказав слідчий, або намагався увійти в довіру, встановити потрібний градус спілкування. Потім запропонував випити. Жінка йому відмовила і він пішов. А повернутися Тавакала назад змусив його "внутрішній голос".

"Внутрішній голос йому наказав, щоб він повернувся сюди, ось цю свою справу зробив і все цінне забрав", - каже перекладач під час експерименту.

Хамідов ще не раз розповість про внутрішній голос, нібито він змушує його вбивати. У слідства на це буде своя точка зору. Вона йому не підійде.

На експерименті біля квіткового чоловік показує, як знову входить у магазин. Він вигадує, що забув у приміщенні шарф. Жінка відчиняє йому двері, впускає його й одразу відвертається, оглядаючи кімнату. У Хамідова в рукаві ніж. Під час слідчого експерименту йому замість ножа дали згорток паперу. Він підходить до статиста, відвертає його від себе і показує, як бив жінку ножем. Імітує короткі удари по шиї та грудному відділу. Усе це знову ж таки робить механічно, якось навіть по-побутовому.

Він "б'є" статиста разів п'ять. Жінку він ударив ножем понад тридцять разів. Вона не одразу впала - спочатку завалилася на стінку і потім сповзла на підлогу. Хамідов нахилився над нею і задер її куртку - усі дії він показує на статисті. На цьому моменті слідчий морщиться. А Тавакал ні.

"Під час інших слідчих дій обвинувачений розповідав одну деталь. Наприкінці вчинення злочинів мали дії сексуального характеру. Причому, неважливо, це була жінка чи чоловік".

Він робив це майже з усіма своїми жертвами - з кимось більшою мірою, з кимось меншою. Квіткарку він спробує роздягнути і, як він це називає, "поцілувати" в оголені місця. Далі в нього не виходить - він знову сам про це говорить. Тому він встає, забирає деякі цінності та йде.

"Він забрав виручку, деякі її речі, наприклад, зарядний пристрій до телефону, але сам телефон ні. Потім він повернувся до тіла жінки і зняв з неї коштовності".

Перед тим як піти, Хамідов поклав на тіло жінки жовті троянди. Ніби він сумує, що вбив її.

Потім на допиті він розповідає, що квіткарка - не єдина його жертва, їх було ще кілька. А потім ще кілька. Він не відразу зізнається у всьому, а видає інформацію порціями. Загальне зізнання триває кілька тижнів, хоча в декого, хто має стосунок до справи, і донині зберігається впевненість, що Хамідов розповів не про все.

Початок

Тавакал Хамідов народився 13 вересня 1986 року в селищі Пулате в Узбекистані. Чи вбив він когось у себе на батьківщині - невідомо. На допитах слідству він розповідав про своє складне дитинство, нібито пережите сексуальне насильство. У такий спосіб він намагався виправдатися, пояснити, чому сам став убивати, ще й так.

У двохтисячних він переїхав до Москви, де вбив свого співвітчизника. Злякавшись, що його знайдуть, він поїхав до Харкова, де став працювати вантажником на ринку і жив у флігелі разом зі своїм земляком. Той якось раз зізнався йому, що свого часу працював у правоохоронних органах в Узбекистані, а тут у Харкові, крім основної діяльності, займається проституцією. Потім у них виник, як це заведено називати в поліцейських зведеннях, "побутовий конфлікт".

"Тавакал йому, найімовірніше, запропонував секс, а той відмовився, ну він і образився".

Чоловік дочекався, поки його жертва засне, і забив його до смерті рукояткою від сокири.

Того ж вечора Хамідов утік із Харкова. Він нічого не втрачав, у нього було з собою трохи грошей і на цьому все. Вибір припав на Київ - легше загубитися.

"У Києві в нього не було постійного місця проживання. Він ночував де доведеться, в літню пору переважно на вулиці, взимку - у підвалах будинків".

У Хамідова не було майна. Він навіть не купував собі мобільний телефон, а коли обкрадав жертв, їхні телефони швидко збував. Очевидно, він щось розумів про те, як його можна вистежити, тому ніде не фіксував себе. У 2019 році він уперше вбив у Києві.

Його першою жертвою в столиці став громадянин Латвії. Вони були знайомі практично з переїзду Хамідова до Києва, якийсь час спілкувалися, разом пили. А потім, як це зазвичай відбувається, щось не поділили. Хамідов забив чоловіка каменем, поки той спав. Взагалі всі свої дії він вчиняв із жертвами в їхньому максимально безпорадному стані - вони поверталися до нього спиною, або були сильно п'яні, або спали. Він ніколи не виходив на пряму конфронтацію ні з ким.

Після латиша Хамідов став убивати щороку по кілька людей.

"Наступне вбивство було в Дніпровському районі. Потім був Оболонський район, теж досить незвичайний випадок. Він познайомився з батьком і двома синами".

У них навіть не було явного конфлікту. Вони разом пили, а потім батько і двоє синів лягли спати. Хамідов задушив чоловіка, а потім і його синів.

У 2021 році його затримали за викрадення автомобіля. Чоловік 11 місяців просидів у СІЗО, а потім вийшов на свободу - суд визначив йому умовне покарання.

У кримінальному жанрі кіно часто показують цей прийом. Коли вбивцю затримує поліція з якогось зовсім іншого приводу. Йому вже майже вдалося уникнути покарання, але знаходиться зачіпка, натяк, кинуте слово і всі раптом розуміють, хто опинився в їхніх руках. Але це прийом у кіно, у житті це відбувається набагато прозаїчніше. У 2022 році Хамідов вийшов на свободу і продовжив убивати.

Пустир

Одного серпневого теплого вечора Тавакал Хамідов без особливої мети блукав Оболонею. Він саме проходив автобусну зупинку, коли до нього підійшла жінка. Вона попросила показати, де зупиняються тролейбуси на Троєщину. І Тавакал повів її на пустир.

На слідчому експерименті він веде поліцейських, слідчого і понятих по дорозі під мостом через невеличкий парк, піднімається насипом і, нарешті, опиняється на пустирі за недобудованою висоткою. Складно уявити, як цей шлях із ним проходила жінка. На пустирі Хамідову дають манекен і він розгортає його до себе спиною.

- Вона обличчям до тебе була?

- Ні, не на мене, вона навпаки. Вона не встигла.

Жінка не встигла обернутися, коли Хамідов накинувся на неї ззаду і взяв на задушливий - він показує його на манекені механічно відпрацьованим рухом. Він затиснув шию жертви, протягнув її перед собою і поклав на землю. Коли жінка перестала чинити опір, він її відпустив.

Слідчий скрупульозно допитується про кожну дрібницю, а Хамідов спокійно про все розповідає. Поняті намагаються слухати, але раз у раз відвертаються і прикривають руками роти.

Хамідов пограбував жінку, потім ще якийсь час тягав її тіло по пустирю. Знайшовши зручне місце, він поклав тіло на землю, перевернув обличчям до себе, спробував роздягнути і зґвалтувати.

- Я її відкривав, те місце, потім те місце вкрив. У мене з собою було, як це називається... Простирадло для матраца. Підковдра! Три штуки були в мене, красиві, випрані, зі смітника. Я сюди поклав і з нею я спав я до ранку.

Чоловік показує на манекені, як укрив жінку чи то підковдрою, чи то наволочкою, і заснув просто на трупі. Слідчий кілька разів запитує, чи усвідомлював він, що жінка була мертва. Хамідов каже - так. Потім, мабуть, і сам розуміє, наскільки дико те, що він розповідає, тому намагається виправдатися.

- У мене ж внутрішній голос каже - зроби.

- Що каже?

- Ну в мене ж коли того, я сам не роблю. У мене всередині розмовляє як людина. Злодій я, каже, злодій. Мирсмотрящий.

"Мирсмотрящий", за твердженням Хамідова, наказував йому вбивати всіх. І не просто вбивати, а ґвалтувати. Причому навіть якщо з Тавакалом погоджувалися зайнятися сексом, його це не влаштовувало.

Бабин Яр

"Він не вибирав своїх жертв спеціально, це був випадок. Можливо, це був миттєвий порив убити. І з усіма своїми жертвами він спілкувався. Це не було раптовим нападом. Усі жертви вступали з ним у контакт".

Цей випадок теж стався влітку. Хамідов був у районі Бабиного Яру, прогулювався і побачив жінку, яка сиділа на траві під деревом. Вона була явно напідпитку і, побачивши чоловіка, який зупинився біля неї, встала і сказала "Привіт".

- Вона мені "привіт-привіт", я їй "привіт". Відразу світ змінився, вона сказала: "Ну що, будемо?", ну давай підемо...

- Будемо що?

- Ну, спиртне. Пиво або горілка. Горілка краще.

Хамідов і жінка пішли в супермаркет, купили горілку, хліба і ковбаси. Потім пішли в лісосмугу недалеко від місця, де зустрілися. Там лягли на траву і влаштували собі невеликий пікнік.

На слідчому експерименті Тавакал поклав біля себе манекен, склавши його в "розслаблену" позу - так перед ним нібито лежала жінка. Якийсь час вони пили, біля них бігали собаки, яких відганяли від них господарі. Потім жінка запропонувала поцілуватися і в Хамідова, як він каже, "пішло збудження".

- Вони разом вживали спиртні напої. Потім, виходячи з його слів, у них був добровільний статевий контакт. Але... Усе одно він її задушив.

Хамідов заліз на манекен і звичним жестом показав свій задушливий. Після того, як він задушив свою жертву, він її зґвалтував. Слідчий знову запитує його, чи розумів він, що жінка була мертва, і він знову відповідає так. Цього разу з трупом він не спав. Коли потемніло остаточно, Хамідов встав, поправив тіло, випрямивши руки вздовж, і пішов.

По закінченню слідчого експерименту у присутніх, згідно з процедурою, запитали, чи є скарги або претензії. Усі по черзі в об'єктив камери кажуть "Ні". Потім кадр фіксується на Хамідові і йому ставлять те саме запитання.

- Ні, скарг немає. Вибачте. Так вийшло.

Експертиза і вирок

Слідчі довели одинадцять убивств, які скоїв Тавакал Хамідов. Крім жінок, батька і синів, громадянина Латвії, чоловіка з Харкова були ще жертви. Єдиним, хто вижив, виявився старий, якого Хамідов ударив по голові, але вбивцю злякали. Дідусь вижив, але без наслідків для здоров'я, на жаль, не обійшлося.

Загалом Хамідов зізнався в сімнадцяти епізодах, враховуючи вбивство в Москві. Але не всі вбивства знайшли своє підтвердження, каже слідство. У деяких випадках немає ні тіла, ні заяви про безвісти зниклого. Тому вбивцю судили за те, що змогли знайти і довести. Але спочатку була психіатрична експертиза.

У всіх своїх діях Хамідов звинувачує не себе, а голоси. Той самий "світглядач" нібито змушував Тавакала повертатися до жінки у квітковий кіоск, вбивати в Бабиному Яру і на пустирі на Оболоні, душити чоловіків, які запропонували йому нічліг, забивати камінням.

Чоловік щиро вірив - якщо він, як це називають, "впаде на дурня", йому світить психіатрична лікарня. І в цьому випадку очевидно, що Хамідов - явно психічно нездорова людина. Але між шизофренією, на якій наполягав убивця, і маніакальним бажанням заподіювати шкоду є велика різниця. І вона лежить у площині усвідомлення того, що ти робиш.

"У мене виникли сумніви в його психологічному стані, у зв'язку з чим я призначив зазначену експертизу. Як виявилося, наш обвинувачений абсолютно осудний. Тобто він усвідомлював усі свої дії, він ними керував, він усвідомлював наслідки. Він розумів, що він робить".

Насправді Хамідов прорахувався ще на етапі легенди з "мирсмотрящим". Богдан Злотенко, піднявши його стару справу, знайшов протокол допиту Хамідова, коли той викрав автомобіль. Тоді він теж розповідав про голоси, але жіночі. При цьому на допитах про вбивства наполягав, що завжди чув один голос - чоловічий.

Шизофреніки, які страждають від слухових галюцинацій, найчастіше чують одні й ті самі голоси. Вони стабільні, хіба що можуть додаватися нові "персонажі", але старі не йдуть. Тому психіатрична експертиза визнала Хамідова осудним і додала, що він симулює.

Судовий процес проходив досить швидко. Тавакал ні з чим не сперечався і покірно вислухав суддів та їхній вердикт - довічне ув'язнення. Співрозмовники, знайомі з тим, як відбувався суд, розповідають, що Хамідов не розкаявся. Про це він сам сказав державному адвокату.

Слідчий, який провів із ним кілька місяців у щільному контакті, теж каже, що він не кається. Тавакал Хамідов - ввічливий, спокійний і привітний серійний вбивця.

- Мук совісті ви там не бачите?

- Ні.

- А це дивно.

- Для нас так, враховуючи кількість. Для нього - ні.