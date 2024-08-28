Дурова передали до суду. Йому мають висунути обвинувачення, - Le Figaro

Генерального директора Telegram Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції, передали до суду. Можливо, йому пред'являть обвинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як нагадує видання, Дурова звинувачують у тому, що він не вживав жодних заходів щодо поширення злочинного контенту в Telegram.
"Поліція зняла арешт з керівника Telegram Павла Дурова, заарештованого за дванадцять злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, в середині дня в середу (28 серпня, - ред.)", - пише Le Figaro.
Звинувачення проти генерального директора Telegram включають:
24 серпня ввечері в аеропорту під Парижем затримали Павла Дурова, засновника Telegram. Його підозрюють у серйозних правопорушеннях, які стосуються відмивання грошей, тероризму і шахрайства.
Telegram заперечує ці звинувачення, наголошуючи, що компанія дотримується всіх вимог європейського законодавства і що Дуров не винен.
Більше деталей про затримання можна знайти в статті РБК-Україна.
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