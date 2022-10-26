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"Духовні реліквії". Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна

Фото: гауляйтер Херсона Володимир Сальдо (facebook.com/favoriteKherson)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, який вважається засновником міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна... Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", - заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

Хто такий князь Потьомкін

Григорій Потьомкін був російським державним діячем XVIII століття, засновником Чорноморського військового флоту. Крім того, вважається фундатором низки міст на території України. Зокрема, таких як Херсон, Миколаїв, Дніпро (тоді Катеринослав) та Севастополь.

Був одним з найвпливовіших осіб у Російській імперії, фаворитом Катерини II. Керував захопленням та початковим устроєм Криму. Понад двісті років його останки зберігалися в Катерининському соборі в Херсоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вивезли з міста пам'ятники Потьомкіну, полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.

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ХерсонВладимир СальдоВійна Росії проти України